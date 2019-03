Northwesterni ülikooli ja Stockholmi majanduskooli (Stockholm School of Economics) teadlased vaatlesid umbes 13 800 kaksikutepaari, kes sündisid aastatel 1967 kuni 1978. Uuring kestis 12 aastat, mil analüüsiti seda, kuidas on läinud kaksikute, täpsemalt naiste elukäik.

Selgub, et kaksikvennaga koos ema kõhus kasvamine mõjutab naiste haridustaset – see jääb suurema tõenäosusega madalamaks. Näiteks lõpetavad need naised 15 protsenti väiksema tõenäosusega gümnaasiumi ja neli protsenti väiksema tõenäosusega ülikooli.

Vennaga üsa jagamine mõjub ka paarisuhte staatusele: on 11 protsenti väiksem tõenäosus, et venna kõrval kaksikuna sündinud naised abielluvad.

Ka on nende naiste viljakus pea kuus protsenti väiksem ning nad teenivad elu jooksul vähem raha. Kõike seda võrdluses õdedena sündinud kaksikutega.

Millest selline erisus? Teadlased nimetavad seda kaksikute testosterooni-ülekande hüpoeteesiks. On oletatud, et mees- ja naissoost kaksikute paar puutub emakas rohkem kokku testosterooniga, seda kas lootevee kaudu või läbi ema vereringe ning see avaldab mõju mõlemale lapsele. Seega, kui lapsel hakkavad arenema soole iseloomulikud tunnused, on üsas rohkem steroide, muuhulgas testosterooni.

Mõned varasemad väiksema andmehulgaga uuringud on kirjeldanud, et kui loode teatud arengujärgus vastassuguhormooniga kokku puutub, avaldab see ka hilisemas elus mõju, nt käitumises või inimese omadustes.

Nii on varem leitud, et meeskaksikuga arenenud naistel avalduvad omadused, mis on seotud pigem isashormooni mõjuga. Need on näiteks tavalisest suurem reeglite rikkumine, asotsiaalsem ja agressiivsem käitumine, sensatsioonijanu. Enne norralaste uurimist polnud aga leitud selget seost mõjust viljakusele, haridusteele või muudele sotsiaalmajanduslikele omadustele.

Mis tahes uuringut aga vaadata - ikka ja jälle täheldatakse, et tulevasi mehi vastassuguhormooniga kokku puutumine naistele sarnaselt ei mõjuta. Seda kinnitas ka vastavaldatud uuring, kus vaadeldi norralasi.