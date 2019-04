Toomas Linamäe, BC Kalev/Cramo president, räägib justkui naljatades, aga iva on jutus sees. „Ise ka naerame, et võtame neid maakeeli narkomaane, joodikuid, pahasid mehi ja haigeid. Kuigi ainuke mängija, kes meile tuli ja kellel oli ka päriselt karistus narkootikumide kasutamise eest, oli Nate Fox. Tema on nüüd kadunud.“ (Lasti 2014. aasta jõulude ajal kodumaja sissesõidul maha.) Aga tõsi on, et Eesti viimaste aastate parim korvpallimeeskond suudab endale pidevalt palgata kõrgetasemelisi mängijaid turuhinnast kordades odavamalt.

„See turunišš tundub meile kõige mõistlikum lahendus. Me ei ole suutelised palkama tipptasemel ja -vormis mängijaid. Nende hinnad on liiga kõrged. Aga kui keegi end näiteks vigastab ja uut tippklubi ei leia – meie oleme nende jaoks nii hüppelaud kui ka ravija!“