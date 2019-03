Kas mutimaksakaste kõlbab süüa? Kindralmajor Martin Heremi 6 tarkust muttide ja nende püüdmise kohta

1. Miks on muttide püüdmiseks lõks parem kui ämber? "Esiteks on sellega kõvasti sonkimist – pead kaevama sügava augu. Ja teiseks: kui sa ämbrit päevas mitu korda ei kontrolli, surevad nad seal ära. Kirjanduse andmetel peab mutt iga kahe tunni tagant süüa saama.

On olnud juhtumeid, et noored mutid tulevad üksteise järel nagu rongivagunid, ja kukuvad kõik ämbrisse – augustis tuli kolm mutti ühekorraga. Aga nad on kannibalid ja panevad üksteist seal ämbris nahka. See on päris karm.

Need on põhjused, miks ma läksin üle traatlõksude peale. Lõksus nad saavad silmapilkselt surma, mingeid üleelamisi ega piinu ei ole."

2. Kas mutt hammustab, kui käsi auku ajada? "Mutt on selle müdistamise peale ammu vehkat teinud. Aga kui ta on ämbris ja hakkad torkima, siis hammustab küll."

3. Millal vaadata, kas mutt on lõksus? "Lõksud vaatan ma kindlasti üle järgmisel päeval. Kui vaadata nädala pärast, ei saa statistilist pilti, kuidas nad liiguvad, kui tihti käike kasutavad jne. 82 protsenti minu püütud muttidest on läinud lõksu 48 tunni jooksul. 64 protsenti on läinud 24 tunni jooksul."

4. Kui trampida mööda muru ja niidukiga suristada, kas siis lähevad mutid ära? "Minu hinnangul ei mõju see absoluutselt. Isegi pinistaja ei mõju. Mul on pinisenud see aparaat aias poolteist kuud ja ma olen võtnud muti kinni pinistajast poole meetri kaugusel. Aga kui muru niita ja muru peal trampida, siis võivad käigud sisse variseda, seda rohkem mutt mulda maapinnale ajab."

5. Kas mutimaksakaste kõlbab süüa? "Ükskord ma demonstreerisin sõbrale, kuidas mutil nahk maha võetakse. Kui korralikult nülgida, tuleb nahk nii puhtalt ära, et ei tule verd ega midagi. Aga juhtus nii, et vigastasin muti kõhukelmet, sisikond tuli välja ja organid olid ilusti näha. Sõber näitas: vaata, vihmaussid! Ma seletasin, et ei-ei, need on sooled. Ja lugesin talle siseelundid ükshaaval ette. Kui maksani jõudsime, tõusis üles küsimus, et kas maksakastet ka saab.