Kasuta oma illusioone

Kolmandaks rõhutas olümpia­sangar, et oluline on oskus kriisist üle saada: „Anna endale aru, et kaotasid, tunnista vigu ja leia tee kriisist väljumiseks!“

Kokkuvõtvalt: „Teekonda alustades on oluline eesmärgi sõnastamine ja protsessi nautimine ja kindlasti ka õigete inimeste leidmine enda ümber, ning kui me suudame kriisidest õppida ja teha järeldusi, siis on meil võimalik peateele tagasi pöörata ja oma unistused teoks teha.“

Kui tahad saada edukaks kunstnikuks, on möödapääsmatu elada New ­Yorgis, ­soovitab ta ja lisab, et internet on ju tore küll, aga ükski sotsiaalmeediakonto pole võrreldav vahetu suhtlemisega ­näituste avamistel ja külaskäikudega ­kolleegide stuudiotesse. Ole nähtav, ole see, kes sa oled, eelkõige aga pead sa kunstnikuna olema professionaalne. „Ükskõik mida sa teed, teed seda hästi – sa pead sellele fokuseeruma ja seda võimendama. Tee ­midagi hullu – aga tee seda hästi! Ja enese­kindlus on tasuta, see ei sõltu sellest, kui rikas sa oled.“