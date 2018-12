Urmas Vainot (44) seekord ETV suurejoonelises vana-aastaõhtu saates ei näe. Ta ütles ära.

„Jaanipäeval juba olin perest ­eemal – ma ei tahtnud enam seda tunnet.“

Urmas tahab olla vana-aastaõhtul kodus, käia rõdu ja hoovi vahet ning vaadata korra aastale rahulikult tagasi. Üks suuremaid kahetsusi on seotud suvega, kui ta võttis vastu pakkumise teha kuu aega järjest jalgpalli MMi igaõhtust kokkuvõtet.

„Sporditoimetus andku mulle andeks, aga jalgpalli ei saa vahetada kuuks ajaks perekonna vastu. Ma ei andnud endale aru, mida see mu elukorralduses tähendab. Olen küll suur jalkafänn, kuid ma ei saanud olla piisavalt perega koos. Nii lihtsad need asjad ongi.“

Urmas on paaril korral ise läinud haiglasse erakorralise meditsiini osakonda. Arstid on ta tilguti alla pannud ning neid kordi on võtnud Urmas hoiatustena.