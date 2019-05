Klaveriga lae alt laskuv Lepland ja Dr Alban - Eesti suurfirmad pidutsedes raha kokku ei hoia

Ettevõtete peod on läinud ühtaegu igavamaks ja põnevamaks. Unustatud on arutu pummeldamine – niisiis ei lenda ei rusikad ega toolid. Küll aga vuhisevad lae all laserkiired, tantsijad või õhtujuhid. Seda kõike töötajatele pai tegemiseks.