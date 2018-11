Kuna kauplused on jõulukama juba välja pannud, on ehk õige aeg hakata kingiplaane tegema. Eelkõige puudutab see mure lapsevanemaid. Mida üldse kinkida, kui lastetoas pole praegugi vaba lapikest, kuhu terve jalaga astuda saaks? Ja olgem ausad, lapsel pole otseselt midagi vaja, sest kõik on juba olemas.

Lego Duplo rongikomplekt. Lossitäis Frozeni printsesse. Garaažitäis autosid: monsterauto, tuletõrjeauto, kiirabiauto koos varustusega, mis Raul Adlase kadestama paneks. Riiulitäied raamatuid ja lauamänge, mida vanaisad-vanaemad on kinkinud naiivses lootuses, et nutiajastu lapsed neile kunagi tähelepanu pööravad...