Stopp! Mis sa just viimasena endale suhu pistsid? Äkki mõnusa ampsu kaneelisaiast? Õunast? Või hoopis vast läidetud sigareti? Polegi oluline, kas see oli tervislik või ebatervislik valik – on üsna suur tõenäosus, et tänane harjumuslik valik mõjutab seda, kuidas sa tunned end paarikümne aasta pärast.

Kõige uuema lähenemise järgi tuleb inimese tervisele vaadata kui tervikule, läbi tema elukaare. Lapse­põlves kogetu mõjutab seda, kui tugevad pensionärid oleme. Et pensionär olla ei võrduks haige ja põdur olemisega, tuleks ennekõike vastata küsimusele, kuidas kasvatada tugevat last.

Sellele oskab vastuse anda briti teadlane Diana Kuh. Ta uuris 30 aastat Suurbritannia kroonijuveeliks kutsutud andmekogu, mis koosneb enam kui 5500 samal aastal sündinud inimese tervisenäitajatest, mida koguti läbi nende elu.