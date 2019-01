Liisi Raidna,

Eesti Kunstimuuseumi fotokogu hoidja

Eesti seadused ei peaks olema nii meesterahva nägu

Väga oluline on enne valimisi üles tõsta meie naiste vähene osalemine poliitikas. Miks neid seal nii vähe on ja miks nad ei taha poliitikasse minna?

Üks põhjus võib olla suhtumises, et kui naised midagi arvavad, siis on õige neid rünnata. Kas või see „kanakarja“ näide. (President Kersti Kaljulaid võttis aasta tagasi iseseisvuspäeva kontserdieeskava lavastama Tiit Ojasoo ja kui hakati lavastaja vastu sõna võtma, teatas justiitsminister Urmas Reinsalu, et lõpetage see kanakarja kambakas. See pidi Reinsalule ­peaaegu ministrikoha maksma – M. J.)