Mäger tuleb märtsis urust välja ja vaatab, kuidas ilm on, kuni aprillis ajab ennast lõplikult maast lahti. Mäger ei magagi õiget talveund, tema peab oktoobrist aprillini hoopis talveuinakut.

Urg on tal olemas, eraldi talvekorteri ehitamiseks vaeva nägema ei pea. Sügisel enne magamajäämist toob ta magamistuppa kuivad lehed, keerab sirakile ja magab.

Sulailmaga ärkab mäger ka keset talve, käib õues, hingab värsket õhku, ja magab edasi. Mägrale ei tee talvine ärkamine suuremat muret. Vaenlasega silmitsi sattudes võib mäger valida ründava taktika ja pealetungile asuda. Ta on aeglane jooksja, põgeneda niikuinii ei jõua. Nii et pole haruldane, kui kahemeet­rine jahimees mägra eest joostes põgenema peab.

Isakaru ärkab märtsis, poegadega emakaru aprillis

Praegu on metsad juba tihedasti karujälgi täis ja loodusfotograafid on teinud esimesed uniste karude portreed. Isakaru ja noored karud on ärganud, aprilli lõpupoole ajavad ennast peast välja poegadega emakarud.