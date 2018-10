Kui Maicel tänavu märtsis Birminghamis seitsmevõistluse sise-MMil pronksmedali võitis, postitas Shaunae oma Instagrami seinale õnnitlused, kus ütles, et on kallima saavutuse üle väga rõõmus. “Jumal on nii hea!!! Tulid siia võistusele peksupoisina aga lõpetasid pronksmedali ja võimsa isikliku rekordiga. Olen näinud, kui kõva tööd oled viimased aastad teinud. Vigastused on tulnud vahele, aga Jumal avab uksi ja me saame olla tänulikud. Oled seda kõike väärt!” Shaunae lisas postitusele märksõna “uhke abikaasa” ja “tiim Eesti”.

Maiceli jaoks lõppes hooaeg juba suvel, kui ta lõpetas vigastusega Euroopa meistrivõistlused Berliinis. Shaunae jooksis viimased jooksud septembri keskel. Praegu ollakse väljateenitud puhkusel. Kuni novembrini. “Puhata on erakordselt mõnus!” ütleb Shaunae, lisades et isegi süüa võib ta puhkuse ajal, mida tahab.

“Ma ei taha praegu isegi teada, mida kergejõustik tähendab!” viskab Shaunae nalja. “Parimal juhul nii lähedale me staadionile tulemegi,” lisab Maicel, kui sõidame Uibode väikese punase Chevrolet’iga mööda teed, kust avaneb vaade all orus olevale staadionile, kus mõlemad trenni teevad.

Praegu on trennid küll nende jaoks täiesti out. Kohtun Uibodega mitu päeva tagasi Floridas, kuid täna on nad juba Eestis.

Kui Maicel Götzises võistles, oli Shaunae hommikul kell 3-4 juba teleka ees, et mehe võistlust näha.

Puhkus Bahama liivarandadel või Kariibi merel, pulmad Bahamal, paigas mille nimi päriselt ongi Paradiisisaar (Paradise Island), mesinädalad Šveitsis ja Itaalias.

Naine ütleb, et nad on Maiceliga teineteise suurimad fännid, innustades alati teineteist andma oma maksimumi. Ükskõik, kas võistlus õnnestub või mitte. Ebaõnne korral pikalt norutama ei jääda. Jõusaalis aitab Maicel oma naist, jooksurajal jällegi aitab Shaunae meest.

Noored tutvusid viis aastat tagasi Georgia ülikoolis õppides ja treenides. Mõlemad olid esmakursuslased ning kohtusid trennidele eelnenud meditsiinilisel ülevaatusel.

“Jälgisin pingsalt, kes meie kooli õppima tulevad. Ühel päeval avastasin üllatusega, et treeningul on tüdruk, kes jookseb 400 meetrit kiiremini kui mina! Ainus tüdruk koolis, kes on minust kiirem,” ütleb Maicel.

Nendest said väga head sõbrad, kes kohtusid samal väljakul üheaegselt trenni tehes, jõusaalis ja loengutes. 2017.aastal noored abiellusid.

Kui tippvormis Maicel ja Shaunae läheksid sprindirajale mõõtu võtma (mida nad puhkuse ajal ei ole kuidagi nõus tegema), siis esimesed sada meetrit joostaks enam vähem võrdselt: Maiceli 100 meetri rekord on 10,99 sekundit – joostud viis aastat tagasi Ateenas. Shaunae sama distantsi tippmark on 11,19 sekundit, pärineb kaks aastat tagasi siitsamast Clermontist.

Aga pärast sadat meetrit käriseks vahe naise kasuks. 200 meetrit jookseb Shaunae ajaga 21.88 ning 400 meetrit 48.97. Maiceli 400 meetri rekordaeg (2015. aastal Pekingis) oli 50.24.

Küsimus, kumb kiiremini jookseb, teeb abikaasadele üksjagu nalja.

Distants Eesti-Bahama

Shaunae ei teadnud varem Eestist mitte midagi. “Siiani kõik uurivad, kust imelikust kohast su mees pärit on.”

Maicel ütleb, et Bahama saari tuntakse rohkem kui Eestit. Seal on soe kliima, kristallselgele sinine merevesi ning paradiisirannad. Aga tegelikult on Bahama elanike arvult Eestist väiksem, seal elab ligi 400 000 inimest.