Esimesel Eurovisioni võistlusel osales vaid seitse riiki, nüüd on osalejate arv paisunud 42-le. Lavale on lubatud isegi Austraalia. Muutunud pole ainult osalejate hulk, vaid ka reeglid: millises keeles laulda, kes on kohtunikud, kes ja kuidas võib võistlusest osa võtta. Kuidas on aegade jooksul muutunud arusaam heast eurolaulust?

Kurbus teeb comeback'i

Seda, kas laul on rõõmus või kurb, saab masin analüüsida küllalt lihtsalt. Rõõmsa emotsiooni hulka loetakse muusika, mis on enamasti mažoorses helistikus. Negatiivseid tundeid nagu viha või kurbust väljendavad minoorsed palad. Näib, et eurolaulud on enamasti rõõmsakõlalised ja see on nii võistluse algusaegadest saati. Minoorseid lugusid on alati vähem olnud. Eriti rõõmsakõlaliselt paistavad silma 1980ndad. Millenniumivahetusest alates on aga näha kurvameelsuse kasvavat trendi ehk minoorsete lugude osakaal on kasvamas. Kui pilt nii jätkub, on paari aasta pärast nukrad lood ülekaalus.