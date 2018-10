Dewayne Johnson püüab suremisele mitte mõelda. Arstide väitel võib 46aastase vähihaige elada jäänud aega mõõta pigem kuudes kui aastates. Mehele endale ei meeldi aga surma üle pikalt mõtiskleda. Talle osaks saanud rahvusvahelise tähelepanu tõttu on Johnsonil praegu kerge mõtteid mujale juhtida.

Kuu aega tagasi otsustas California kohus, et põllumajanduskeemiat tootev korporatsioon Monsanto põhjustas Johnsonile ravimatu vähi. Pärast seda on kolme lapse isa ja endine kooliaednik õppinud elama rambivalguses. Monsanto kahjuks tehtud ajalooline kohtuotsus, millega mõisteti välja 289 miljonit dollarit hüvitisi, tekitas tõsiseid kahtlusi maailma populaarseima umbrohumürgi ohutuses ja käivitas õigusalaseid debatte kõikjal maailmas.

Johnsonile endale pole ajalooline võit veel päris kohale jõudnud. Ta poleks eales arvanud, et kümnete uudislugude tõttu teatakse teda nüüd kui „surevat meest“.

„Sellise firma vastu astumine ja avaliku elu tegelaseks saamine on väga pingerikas,“ rääkis ta Guardianile 10. augusti kohtuotsuse järel antud haruldases intervjuus. „Tundsin tohutut vastutust.“

Kogu maailmas tegutsev seemnete ja agrokeemia tootja Monsanto varjas kümneid aastaid fakti, et tema loodud herbitsiid võib põhjustada vähki. Johnson oli esimene, kes Monsanto vastu kohtusse läks, ja ta võitis Monsantot. Murrangulises otsuses seisab, et Monsanto tegevus oli pahatahtlik ning ettevõte oli teadlik või oleks pidanud olema teadlik oma kemikaalide ohtlikkusest. Too enneolematu otsus võib mõjutada veel mitmeid põlvkondi. Johnsoni sõnul näeb ta vaeva, et muuta oma võit võimalikult tähendusrikkaks, kuni tal veel aega on.

Seevastu Monsanto andis ülemöödunud nädalal sisse kohtuotsuse tühistamise taotluse, mis muuhulgas ei laseks Johnsoni perel raha saada.

Päevaga kuni 600 liitrit herbitsiidi

Johnsoni elu muutnud kemikaal on glüfosaat, mida Monsanto hakkas 1974. aastal turundama nime all Roundup.