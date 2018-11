Pisut enam kui aasta tagasi avaldas New York Times artikli Hollywoodi tuntuimast produtsendist Harvey Weinsteinist. Üli­eduka filmimehe eraelu kubises seksuaalse ahistamise lugudest.

15. oktoobril 2017 kirjutas näitlejanna Alyssa Milano Twitterisse, et alles siis mõistaksime probleemi sügavust, kui kõik naised, keda on seksuaalselt ahistatud, annaks sellest teada, kirjutades me too. Sündis plahvatuslik teemaviide #metoo. Sellal kui naised – ja ka mõned mehed – massiliselt Twitteris oma seksuaalse ahistamise juhtumitest rääkisid (nilbetest-alandavatest kommentaaridest vägistamisteni), ilmutas ajakirjandus üle maailma lugusid avaliku elu tegelastest, kes on ebaväärikalt käitunud.

Näitlejate ja filmitööstuse kõrval on saanud raputada poliitika, spordi- ja teadusmaailm. Rootsis on kõvast puhastustulest läbi käinud ajakirjandus- ja telemaastik.