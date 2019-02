Jääb mulje, nagu oleks ­Eesti Meedia lõunasöögilaua ­äärde tuhisenud lasteaialaps, kes näpuotsaga limpsti suu ja magustoidukausside vahet käib ja teatab: „Minu!“, „Minu!“, „Minu!“. Ainult et vaarikamoosiga piimakisselli asemel on tele- ja raadiosaated: „Õhtu!“ „Kaks kanget“ ja „Poliitikaguru“.

Asjaolust, et Eesti Meedia (uue nimega Postimees Grupp) aastaid Kuku raadio eetris olnud „Poliitikaguru“ saate nime kaubamärgina registreerida tahab, said saate tegijad teada üsna juhuslikult. Nimelt märkas taotlust selle loo autor, kelle ülemus on juhtumisi ka „Poliitikaguru“ saatejuht.

24 tundi hiljem oli Eesti Meedia taotlusest loobunud. Nii nagu loovutas varem kaubamärgi „Kaks kanget“ ka Teet Margna ettevõttele, kes koos Kristjan Jõekaldaga samanimelises saates pool ilma on läbi reisinud.