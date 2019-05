MIKK: Mina ütlen: igal inimesel peab olema õigus teha oma aias, mida ta teha tahab. Niitku muru nii palju, kui tahab. Mis on keskkonnaameti asi, mida inimesed oma aias teevad? Kuigi amet ju ei soovitanudki lasta inimestel oma aiad võpsikusse kasvada.

Muru tuleks niita, muidu on ebamugav olla ja pealegi näeb niitmata aed kole välja!

AVELIINA HELM, botaanik ja liigirikkuse spetsialist: Igaüks peakski oma aias tegutsema, nau süda kutsub, niitmiskeeldu kindlasti pole. Kui sul on aga suur, mitmehektariline õueala, võiks vaadata, et seal jätkuks ruumi ka teistele liikidele. Putuka jaoks on viis ruutmeetrit terve maailm, üks puu on tema universum. Eesti põeb pisut muruniitmise lastehaigust, see võib robotniidukite moodi tulekuga laienedagi.

KRISTER: Murul peaks laskma heinaks kasvada, sest sellised keskkonnad aitavad lindudel ja putukatel ja väikestel loomadel varjuda ja oma elu paremini elada. Teiseks on need platsid, kuhu inimestel pole valdavalt asja. Me ei pea ju endiselt aktsepteeritavaks, et keegi läheb üle muru.