ÕNNE VALEM | Muretus on uus edukus

Istusime kooliõega raamatukogu kohvikus. Neiu oli juuditar, tulnud Eestisse õppima suurest vaimustusest siinse keele ja kultuuri vastu. „Eestlase tunneb alati selle järgi ära, et tal on ambitsioonid. Eksimatult. Eestlane on ambitsioonikas,“ väitis ta, olles Tartus viibinud umbes aastakese.

Oot, kas see ei peaks iseloomustama hoopis juute, oleksin võinud vastu küsida, aga see küsimus kargab mulle pähe alles praegu, aastaid hiljem. Tookord jäin lihtsalt tema öeldut seedima ja see väide kummitab mind siiani. Oleme me ambitsioonikad? Kas piiname end peab-mõtetega? Liiga sageli?

Muidugi! Vaat mida kõike me oleme lühikese ajaga saavutanud! Ja ikka naabritest paremad! Ja ma ei pea silmas ainult iseseisvuse taastamise järgset täiesti toimivat läänelikku ühiskonda, vaid varem ka: kirjaoskus, suure Saksa ja Vene riigi võitmine vabadussõjas... Kahju, et me pole jõudnud maailmale kinkida igiliikurit või panatsead (kõiki haigusi raviv imerohi), aga see on vaid aja küsimus.

Ambitsioonikus on hea. Hoiab liikumises ja vaimu värske. Ei lase ätistuda-mutistuda.

Aga natuke õudne hakkab ka, kui selle naabrist-parem-sunni peale mõelda. Sest igal asjal on oma hind, ja saavutuste hind ei kajastu ainult aukirjades, vaid näiteks ka saatekirjades eriarstide vastuvõtule. Ka sellest, mis numbrikoode arstid kannavad töövõimetuslehele, saab välja lugeda (liigset) pühendumist oma ambitsioonidele.

F0-F99: psüühika- ja käitumishäired; G00-G99: närvisüsteemihaigused; I00-I99: vereringeelundite haigused jne.

Näiteks selline enesestmõistetav, paljudele tuttav tõdemus: „Ma pean kindlasti olulistes projektides edukas olema ja saavutama oluliste inimeste heakskiidu, muidu ma ei ole arvestatav ja armastatav inimene!“

Või teiseks: „Inimesed, eriti need, kellest olen hoolinud, peavad kindlasti minusse suhtuma lahkelt ja õiglaselt, muidu ei ole nad õiged inimesed!“