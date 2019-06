Õnne valem: Oh laula ja hõiska!

Pool Eestit kulgeb juba laulupeo tuules, puhub pasunatorusid läbi ja teeb hääleharjutusi. Teine pool hangib pileteid ja klopib seelikuid, et juuli alguses laulukaare all toimuval rahvuspeol viisipäraselt kohal olla. Eestlane on ju laulurahvas, kes siis seda ei teaks, viimase revolutsioonigi tegime edukalt ära tänu ühislaulmisele (teadmine, mis moodustab olulise osa meie iseseisvusnarratiivist ka välismaal).

Nüüd on Ameerika teadurid esitanud uuringutulemused selle kohta, mida meie siin juba 150 aastat teame: jah, laul teeb rinna rõõmsaks, aitab elada-võita.

„Me avastasime, et vanema­ealistel täiskasvanutel, kes osalesid kuus kuud laulu­kooris, vähenes üksindustunne ja kasvas huvi elu vastu,“ ütles California ülikooli neuroteadlane Julene ­Johnson.