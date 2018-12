Õnne valem: Tusase eestlase saladus

Avastasin ühe uuringu, mille tulemustega võiks Eesti tõmmata endale maailma tähelepanu ning olla näitlik õppevahend – sarnaselt e-residentsuse ja Geenivaramuga. Järgmine kord astuks president lavale ja tutvustaks meid: „Tere tulemast meie väiksesse süngesse vihariiki! Estonia – negatively transforming country!“

Küsimusele, mis on eestlaste edu saladus, vastaks ta: „Meie reliikvia on tõredus ja porisemine!“ Seda kinnitavad teadustööd: negatiivsus on edasiviiv jõud, ja eestlased valdavad seda kunsti suurepäraselt. Sellised laialt levinud seisundid nagu viha, ärritus ja pessimism, aga ka torssis ilme, porisemine ja paha tuju on meid toonud just siia, kus me praegu oleme (ja viivad edasi ka).