ÕNNE VALEM | Vanurid ja kanep

Iga vastutustundlik kodanik tunneb muret noorte kanepitarvitamise pärast. Põhikoolide õpetajatele mõeldud narkoennetuse käsiraamatus öeldakse, et kahetsusväärselt on iga neljas koolilaps kanepit proovinud. Noortele tuleks kuidagi mõistus pähe panna ja neile selgeks teha, et ärgu tarbigu narkootikume, nautigu ometi elu selge peaga!

Ainult et... Kes seda neile – usutavalt – ütlema peaks?

Alati on olnud nii, et vanainimesed on noorte pärast mures, elukogenud pilk fikseerib noore põlvkonna hukkamineku. Hetkel aga kipub see ajalooline dialektika ise hukka minema.

Ameerika gerontoloogia ja geriaatrilise meditsiini ajakiri avaldas juunikuus uurimuse („Marijuana Use Among Adults 50 Years or Older in the 21st Century“), milles öeldakse, et marihuaana tarvitamine on 65aastaste ja vanemate inimeste hulgas tõusev trend. Õigupoolest hakkab trend tõususuunda näitama juba 50aastaste puhul.

Viimasel kümnendil on vanainimesed olnud kõige kiiremini kasvav kanepi­pruukijate grupp.

Rohkem tarvitavad mehed, vallalised, krooniliste haiguste käes vaevlejad, stressi jt psühholoogiliste probleemidega inimesed, alkoholi ja tablettide kuritarvitajad. Teadustöös jõutakse järeldusele: vanuritele ja nende halbadele harjumustele tuleb rohkem tähelepanu pöörata!

Iseasi on see, kuidas tõlgendada „halba harjumust“.

Praegused 60aastased on Wood­stocki-aegsed noored – hipid, lillelapsed, rokkarid. See põlvkond on vapralt läbi tulnud kõikidest hämaroleku värvilistest varjunditest, ühikas popsutamisega kaasnenud trippidest pajatatakse nüüd lapselastele fantastilisi lugusid, mis panevad praegused lumehelbekesed õudusest õlgu võdistama. Meie mõtlesime välja miniseelikud ja vabaarmastuse, teil on ainult pahkluid paljastavad kukepüksid – aga armastus kanepi vastu on meil ühine! Noorelt õpitud kombed niisama lihtsalt ei unune.

Valdav osa küsitletud vanainimestest (75 protsenti) ei taju marihuaanas eluohtlikku riski.