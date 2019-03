Pehmete väärtuste riik

Täna, rahvusvahelisel õnnepäeval avaldatakse 2019. aasta maailma õnneuuringu (World Happiness Report) tulemused. Õnneolümpiaadil on teiste eest ära kihutanud liidergrupp igal aastal sama, võib-olla on kohtade asetus veidike muutunud: kord on Norra ees ja Soome teine, siis jälle vastupidi, visalt püsivad kannul Island, Rootsi ja Šveits. Põhjamaad on maailma kõige õnnelikumad (Šveits tuleks juba ka nende hulka lugeda, sest suusatada seal ju saab)! Ja meie võime uhked olla, et otse Eesti naabruses, vaid teisel pool kitsast veelahet, ollakse absoluutses õnnetipus. Eesti püsib selles heitluses umbes samadel positsioonidel kus meie suusatajadki: kuskil kuuendas kümnes