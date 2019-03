Piimateadlane: inimene on loomariigi esindaja, ta pole loodud veganiks

Veganluse pealetung toitumisalases teabes on aktiivne ja agressiivne, kirjutas Ekspressile piimateadlane vastukajaks 13. märtsi lehes ilmunud loole „Veganid kriminaaluurimise all: laps raskes seisus, ema keeldub last ravimast“.