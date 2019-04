Oscar Nissin räägib seda ilmselt juba sajandat korda. „Kui me auto Genfis näitusele välja panime, kirjutati igal pool, et puust auto. Rääkisime küll, et ei, see ei ole puust, vaid valmistamisel on kasutatud puidust tehtud materjale. Aga ikka kirjutati, et puust auto. Siis lõime käega – las olla puust auto, tekitabki rohkem huvi!“

Nissin on Helsingi Metropolia rakenduskõrgkooli projektijuht, kes „puust auto“ projektiga hakkas tegelema juba tudengina, aastal 2010. Sõiduk nimega Biofore Concept Car valmis Metropolia ning Soome metsa- ja biotööstuskontserni UPM ühistööna, väiksemaid partnereid oli teisigi. Algatus tuli UPMi poolt, kes soovis promoda uudseid materjale. Geniaalne idee, nagu nüüd võib tõdeda.

Viis aastat vana, aga huvi ei rauge

Esialgu oli kõik nii salajane, et esimese pooleteise aasta jooksul ei teadnud ükski projektis töötanud tudengitest, mis firma on nende koostööpartner.