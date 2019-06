REPORTAAŽ | Millises seisus riigi võtaks üle Boris Johnson?

Pärast Theresa May totaalset läbikukkumist valib Konservatiivne Partei hetkel uut juhti. Sisuliselt ka peaministrit, sest konservatiividel on koos liitlase, ­Põhja-Iirimaa DUPiga parlamendis absoluutne enamus. Ootused uuele juhile on suured. Eeldatakse, et ta suudab läbi raiuda Brexiti umbsõlme ning lahendada ka kõik teised probleemid.

Tõenäoliselt saab uueks juhiks Boris Johnson, pikaaegne tooride juhtpoliitik ja üks Brexiti kampaania juhtfiguure, kes hetkel on politseiuurimise all seoses Brexiti kampaania käigus välja öeldud ­valega (et kui Brexit toimuks, saaks Suur­britannia tervishoiu­süsteem NHS juurde peaaegu 400 miljonit eurot nädalas). Johnson – BoJo, nagu teda Ühendkuningriigis kutsutakse - on lubanud, et tema juhiks saadeks toimub Brexit kindlasti hiljemalt 31. oktoobril, vajadusel isegi ilma leppeta. Tema vastaskandidaadi, Euroopa Liidust leppeta lahkumise vastase Jeremy Hunti lootusi suurendas küll see, et möödunud reedel kutsuti Johnsoni koju seoses võimaliku koduvägivallaga politsei, kuid sellest hoolimata peetakse Borist endiselt kindlaks favoriidiks.

Konservatiivse Partei liikmete jaoks on Brexiti toimumine väga oluline. YouGovi (internetipõhine turu-­uuringute firma) korraldatud uuringu alusel on enamik partei liikmeid Brexiti toimumise nimel nõus isegi sellega, et Konservatiivne Partei kaob poliitmaastikult, rääkimata Šotimaa või Põhja-Iirimaa iseseisvumisest. Veel vähem kui Brexiti mittetoimumist soovitakse näha lei­boristide liidri, sotsialistlike hoiakutega Jeremy Corbyni peaministriks saamist.

Millises seisus riigi võtaks üle Boris Johnson?

Tramm peatub iga 10 meetri tagant, sest pidevalt astub mõni liiga palju vägijooke tarbinud kodanik trammile ette. Tänavamüra, mis detsibellidelt meenutab rock-kontserti. Tundub, nagu ei saaks pooled tänaval sagijad üldse aru, kes nad on või mida siin teevad. Tegemist on tavapärase õhtuga Sheffieldi peatänaval, West Streetil.