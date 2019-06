Mullu 10. detsembril leidis ­Hille Harjak end ootamatus olukorras. Hooldekodu lõpetas tema vanematega ootamatult lepingu. Ema, elupõline raamatupidaja, ja isa, legendaarse Kevade restorani kauaaegne direktor, elasid aasta ja üheksa kuud Keila külje all Benita Kodu eakatekodus, kuid ühtäkki tuli teade, et vanapaar peab sealt kohe lahkuma. Mida vanapaar valesti tegi?

Hille on elanud terve elu ema ja isaga koos, viimased 17 aastat Nõmmel eramus. Vanemad said iseseisvalt hästi hakkama, kuid 2016. aasta lõpus tekkis isal harjumus öösiti ringi marssida, laulda ja tubades tulesid põlema panna. See tekitas Hillel unehäired. Hille arutas emaga, mida isaga teha. Pool aastat hiljem leidsid nad, et isa õige koht on hooldekodus.

Tütar käis eri hooldekodusid vaatamas. Nii talle kui vanematele meeldis Keila lähedal asuv Benita Kodu. Määravaks sai lause kodulehel: „Erineme teistest, kuna meie majas on eakate kodu, õendusabihaigla ja rehabilitatsiooni- ja koolituskeskus. See tähendab, et tervisliku olukorra muutudes ei pea klient meie majast lahkuma, vaid saab majasiseselt liikuda teisele teenusele.“

Hille sõnul oli tähtis, et vanemad saaksid väärikalt vananeda üheskoos. Surmani.