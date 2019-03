„Mina tegin aborti, sest ma päästsin oma olemasolevad lapsed ja enda. See oli kohutav otsus ja ei möödu päevagi, kui ma sellele ei mõtle. Aga ma ei saanud sellesse vägivaldsesse perre veel üht last sünnitada. Ma oleks iga päev ka tema elu pärast kartnud.“

„See oli üheöösuhe. Kirg. Ma ei taha võtta hormonaalseid rasestumisvastaseid vahendeid, sest tahan hoida oma organismi puhtana. Üks laps mul juba on, teist üksikvanemana kasvatada ei tahtnud.“

„Ma andsin ühele naisele abordi tegemiseks 17 eurot. See on omaosalus ravimitega tehtavast abordist. Ta pole üksikvanem. Aga nii tema kui ka ta mees on töötud. Neil on juba kaks last, nad elavad vaesuse piiril. Arstid olid talle öelnud, et avarii tõttu ei saa ta enam lapsi. Seepärast ei muretsenud ta vahendite pärast. Aga Jumal otsustas ühe lapse veel sinna perre anda. Paraku poleks tal olnud selle lapse kasvatamiseks raha.“