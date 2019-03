Elu Toivo Tänavsuu Taavi Kotka ja ta sõbra võitlus vähiga: „Päeval lamasime süstla otsas, õhtul oksendasime...“ VÕIDUKAS HEITLUS SÕRALISEGA: Ettevõtja Taavi Kotka (40) ja logistik Argo Aonurm (41) sattusid peaaegu üheaegselt verevähiga haiglasse ja said seal sõpradeks. Koos käidi läbi ränk ravi ning saadi terveks. Ka Eesti tulevikku näevad nad enam-vähem sarnaselt, kuigi üks toetab liberaale, teine EKREt. Jaga 0 Kuula

PIONEERID: Argo ja Taavi said lümfoomiravi kakskümmend aastat tagasi. Praeguseks on see ravi läinud lihtsamaks ja tõenäosus terveks saada kordades kasvanud. Vallo Kruuser