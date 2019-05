Teiste elu, võõras mure

Olen kaubanduskeskustes korduvalt näinud pilti, kuidas ema last sakutab ja tema peale karjub, vahel lohistatakse jonnivat last nagu suhkrukotti enda järel. Need pildid kriibivad hinge. Paaril korral on mul olnud kange kiusatus minna emale ütlema, et kuulge, ta on ju teist väiksem ja vabandust, ka rumalam, proovige kuidagi hellemalt laps maha rahustada. Aga ma ei ole läinud. Sest mis asja ma ikka targutan ja teiste pereasjadesse sekkun (mõistan ju isegi, et jonniv laps on üks paras nuhtlus)?