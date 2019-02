Ma olen üllatunud. Kummardun Eesti kaardi kohale ja vaatan väriseva käega joonistatud laperguse piirjoonega ringi kusagil Kesk-Eestis. Seal ta on, salapärane ja tundmatu „5. jaoskond“, iga valimiskorraga natuke oma piire nihutanud, kuid alati oma tuuma umbes kümnekilo­meetrise ringi sees hoidev Eesti valimiste must auk, häälte tühi kaev, kus mitte kunagi sel sajandil ei ole valimistel tahtnud oma otsust teha kuus inimest kümnest. See on ilmselt kõige väiksema valimisaktiivsusega koht Eestis. Mida need kuus teevad? Miks nad ei vali? Kus nad sel päeval alati on? Ja miks asub see koht just seal?

Põikan kõrvaltänavatesse, möödun puumajakestest, kujutan neid ette jõuluehteis ning − ma ei valeta − ühest aknast möödudes näen, kuidas isa õpetab lapsele kannatlikult matemaatikat. Kogu alevik on talviselt vaikne, ainult mõned üksikud inimesed kõnnivad mööda asulat, poekotid käes, siis kaovad ka nemad majade vahele ja saabub taas vaikus, mida ei katkesta ka ühegi koera haugatus, sest ühegi eramaja aias neid lihtsalt ei ole. Ma ei suuda otsustada, millal peaksid hakkama olukorrad muutuma „tähendusrikkaks“, millal peaks kõik kogetu hakkama esindama kogu endist Vändra valda ja millal võin alustada üldistustööga, omistades igale üksikule inimesele kõigi inimeste esindusõiguse. Otsustan, et teen seda kohe, ja siin, palun väga, on tulemused.

Kuigi ma saabun Vändrasse kõigist mõeldavatest kõige jälgima ilmaga − halli ebamäärase taeva all bussijaama pole rühkides ja mööda tänavaid lirisevaid pakse pruune lörtsijugasid vaadates on tunne, nagu kõnniksin keset apokalüptilist kanalisatsiooniavariid −, ei ole keeruline ette kujutada sedasama kohta lumise jõuluidülli maise kehastusena. Kell on alles seitse, kuid tänavad on inimtühjad ning peatänav lebab hääletus vaikuses, kui laternad tema poole tagurpidi keeratud kollaseid valguslehtreid suunavad.

Kui me Vändrast välja jõuame ja läbi püdela lumelöga Võidula poole hakkame sõitma, oleme jäänud bussi peaaegu kahekesi, ainult tagaistmel mängib oma telefoniga üks tütarlaps. Kummardun bussijuhi poole ja proovin alustada sotsioloogilise välitööga. Ma olen hästi valmistunud. Ma olen rääkinud politoloogide ja ajakirjanikega, uuri­misasutuste juhtide ja suhtekorraldajatega. Küsimuse peale, miks inimesed ei taha valima minna, saadeti mulle hulganisti pdf-e ja lisati oma arvamused. Üks inimene näitas hiljuti valminud raportit, kus oli välja joonistatud mittevalija täpne profiil (35aastane keskharidusega mees − kui ettearvatav). Ta saadab selle mulle, kuid ei luba miskipärast kellelegi näidata, nimetades seda salajaseks. Kogenud poliitikauuringute tegija kirjutab, et ta ei käi ka ise valimas, sest ta on „skeptiline poliitilise esindatuse osas“ − ta ei usu, et keegi võiks teda esindada (või tema kedagi teist).

Kõigile Vändra tüdrukutele meeldib osta õhtuti kell 18.46 poest energiajooki. Kõigile Vändra noortele meeldib pool tundi hiljem istuda bensiinijaamas ja vaadata televiisorist ehituspoe reklaame. Õhtuvidevikus tõstavad kõik Vändra isad oma tütred õlgadele ning kõik tütred löövad katustelt lund alla, kusjuures kõik nad alati naeravad. Kõik Vändra inimesed hüüavad õhtuti piki tänavat minema lonkivale poisile „Ära võta kõike nii südamesse!“, ja kõigile on seal kandis tavaks võtta Antoni väimehega lahti 04 ning avastada, et sidur on katki. Vändra poisid lakuvad keskpäeva paiku ristkülikukujulisi jääkamakaid ning Vändra naised naeravad reeglina nii, et nende hambaid on näha. Pooltühja bussi peale minnes meeldib absoluutselt kõigile Vändra inimestele öelda tervituseks „Kas bussi peale ka saab?“ ning kuulda alatist vastust „Ei tea, keeruline on“, mille järel ühiselt naerdakse.

Ent bussijuhi poole kummardudes ning pimedat teed vaadates, suudab mu suu vormida alustuseks ainult hädise „Kas teed on siin alati säärased?“. Jah, on. Ta on graafikust juba maas, sest nad lihtsalt ei tee neid teid puhtaks. Ta on seda liini sõitnud siin aastakümneid, see on tema kodukant ja kiire arvutusega teen oletuse, et ta on selle kandi inimesi vedanud ilmselt üle 10 000 korra. Kas nad on selle aja jooksul muutunud? Enne kui ma jõuan lause lõpetada − ja ma ei looda vastust, üldistuse määr näib olevat võimatu −, vastab bussijuht: „Närvilisemaks.“ Inimesed ei tule bussi peale mitte tervituste, vaid muredega. Neil ei ole enam tööd, või kui on tööd, siis võib see iga hetk kaduda − tasub tõsta pead vaid kuulujutukesel, et tehasest pannakse pool kinni, kui juba ei näe külade naised endal enam tulevikku, kõik mattub ühtlasesse halli hämusse, sest kust sa siis veel...

„Ebakindlus,“ ütleb bussijuht, ja ma tunnen ennast hetkeks nagu Mount Everesti poole turniv eksootiline tola, keda kohalik šerpa rahuliku ja kindla käega läbi ohtlike kuristike juhatab. Ebakindlus on see, mida inimesed tunnevad. Kadjaste küla on tühjaks jooksnud, ütleb ta, ja mulle meenub, et mõne päeva pärast on mul seal kokku lepitud kohtumine külaaktiiviga. „Võidulas nad veel üritavad,“ ütleb ta, kui me külasildi alt sisse sõidame ja kahel pool teed asuvatest mustavate akendega majadest möödume.

Siis ta peatub, tagurdab, ning hakkab tagasi sõitma, kuid peatub vaikse nõksatusega ühe maja ees ja hüüab taha: „Tüdruk, kas see pole mitte sinu kodu?“ Oma telefoni sukeldunud tüdruk tõstab pea, tunneb ära kodu ja kenasti tänades lahkub bussist. Mõni päev hiljem saab sellest hetkest minu politoloogiliste järelduste nurgakivi, kuid tol hetkel ma seda veel ei tea.