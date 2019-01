Aasta alguses täitis Kertu ­Silla-Kuut (47) tuludeklaratsiooni. Varasematel aastatel esitasid nad abikaasa Ukuga ühisdeklaratsiooni, kuid pärast Uku surma 2017. aasta sügisel pidi Kertu selle üksi esitama. Uku jättis talle kõik juhtnöörid, kuhu ja millal arveid maksta. Maksuameti kalkulaator näitas, et Kertu teenis mullu null eurot tulu. Naine arvas, et midagi on valesti ning küsis omavalitsusest, kuidas selline asi võimalik on. Ta ju tegi rasket tööd, hooldas abikaasat ning sai kohalikult omavalitsuselt 70 eurot kuus hooldaja tasu. „Jah, nii see on, tulu teil pole,“ vastati talle.

„Kas ma pole siis midagi teeninud kõik need aastad? Tööstaaži polegi? Pensionifondi ei kogunenud midagi?“ imestas Kertu, kes oli kümme aastat ööpäev ringi liikumisvõimetut meest hooldanud.