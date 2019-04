Kersti Raag (48) ärkab hommikul kell seitse oma Pääsküla-kodus. Saadab lapsed kooli, mehe tööle. Hüppab jalgratta selga ja poole tunniga on ta Rocca al Mares. Poole kümneks on tööl.

Saab turvatöötajalt talu võtme. Siseneb. Enne võtab magnetkaardiga valvesignaali maha. Seda ei tohi ära unustada – muidu hakkab avades põrgulärm.

Läheb tuppa, paneb tööriided selga. Tema tööriided on põll, mis on enda tehtud; pihikseelik, mis on töökoha poolt teha lastud; pluus, mis on taaskasutusest leitud; ning pearätt, poest ostetud, tehtud vist Venemaal.

Toob kuurist puid, teeb tule pliidi alla, paneb kannu kohviveega huugama.