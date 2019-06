Mai lõpus võttis USA lääneranniku Washingtoni osariik vastu seaduse, mis lubab inimesi lisaks kremeerimisele ja kirstumatusele ka komposteerida. Sarnast regulatsiooni ei ole kuskil mujal maailmas, huvi aga selle kohta, kuidas surnukehast muld teha, levib jõudsalt üle ilma.

Kompostimine tähendabki kompostimist tema otseses mõttes: mikroobid ja bakterid lagundavad surnu ning temast jääb järgi vaid must, sõmer ja toitaineterikas pinnas.

Ning et oleks täitsa selge: see ei tähenda, et washingtonlased tohiks nüüd oma kalli kadunukese hoovi lehehunnikusse jätta.