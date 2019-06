Kes olid Jirzankalis maetud?

Täpseid andmeid selle kohta pole, kes sinna maetud on. Mõnedel pealuudel on märke lõigetest ning luudel murdudest. See annab aimdust, et tegemist võib olla ohvrirituaalides hukkunutega. Teooriale annab kinnitust ka ühes hauast leitud nurgeline harf. See on pill, mida sageli sealses piirkonnas matusetalitustel kasutati. Viimaks annab vihjeid ohvrirituaalist see, et mitmed hauapanused olid põletusjälgedega.

Säilmetele tehtud keemilised analüüsid näitavad, et kolmandik 34st maetust on pärit mujalt. Teadlaste hinnangul on see tõend toonasest varajasest siiditeest. Just see Pamiiri mägede kant oli rahvaste ristumispunkt. Ja sellega jagati ka kombeid ja kultuuri.