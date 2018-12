„Olete seal varem käinud ka või,“ küsib ühe armastatud naksitralliga sarnast lõuasoengut kandev taksojuht Ergo. Kell on pool kolm öösel ning oleme teel nukuteatri juurest Kopli kandis asuvasse baari Kolm Lõvi.

„Ei ole, aga ma olen kuulnud, et mitmed hipsterid-välismaalased käivad seal.“

„Võib-olla päevaajal. Öösel näiteks mina ja kõik teised sama platvormi sõitjad sealt rahvast peale ei võta. Lihtsalt pole mõtet. Alati on mingid jamad. Ma olen mingi kümme korda võtnud. Aint üks kord on normaalsed inimesed olnud. Paljud lähevad sinna lihtsalt kaklema.“

Roolikeeraja selgitab, et ega tegelikult ei käi baaris ka eestlasi. Päevasel ajal on baari kontingendiks töötud, joodikud, elamust otsivad siinsed välismaalased ja turistid. Öösel laiavat seal üksnes venekeelsed lühikese süütenööriga purjutajad. Mis võiks eestlastel sinna asja olla, Ergo ei mõista.

Selgitan Ergole, et tegeleme parasjagu ühe hüpoteesi uurimisega. Meile tundub, et viimastel aastatel on Tallinna tekkinud kontingent, kelle kogu elu käib ingliskeelsest subkultuurist kordagi väljumata. Etteruttavalt võib öelda, et hüpotees sai kinnituse.