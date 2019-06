Valitsus peab otsustama, kas Nolani film saab raha

Nolani filmi Tallinna jõudmine oli õnnelik juhuste kokkulangemine, ütlevad Eesti filmi­inimesed. „Tenetit“ Eestisse meelitada ei osanud tõesti keegi, aga ainult pimedat õnne ka tänada ei saa. Pinnas suurfilmi Eestis väntamiseks oli soodne.

2016. aastal lõi Eesti Filmi Instituut (EFI) kultuuri- ja rahandusministri (EFI kiidab Indrek Saart ja Sven Sesterit) toel programmi Film Estonia. Lihtsalt öeldes on see „porgand“ välismaistele filmitootjatele: kulutage Eestis raha ja saate osa sellest tagasi. Inglise keeles on süsteemi nimi cash rebate ja see on moodsas filmitootmises levinud skeem.

Igaüks ei saa Film Estoniast raha tagasi taotleda. Näiteks mängufilmi (kui kalleima „paketi“) puhul on esimene tingimus vähemalt miljonieurone eelarve. Edasi on oluline Eestis kulutatava raha hulk. Kulutad Eestis vähemalt pool miljonit – võid saada tagasi 30 protsenti. 400 000 euro pealt makstakse tagasi 25 ja 200 000 euro kulutamise korral 20 protsenti.

Kui režissöör Christopher Nolan armus Laagna teesse kui filmi võttepaika esimesest silmapilgust, siis Film Estonia programm avaldas muljet produtsent Thomas Hayslipile ja Warner Brothersi stuudiole. On ju meeldiv ja mugav, kui sind käed avali tervitatakse ja allahindlustki tehakse.