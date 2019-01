Aga kanad ja varesed ühes puuris, küsite nüüd kindlasti, kuidas selline kooslus võimalik on? „Esiteks on need künnivaresed, kes söövad tavaliselt ussikesi,“ ütleb Leiman, „ja teiseks on kanad end kehtestanud – nemad on põrandal, aga varesed – neist ühel on ainult üks tiib – istuvad oksa peal.“

ILVES GETTER (19)

HARIKROKODILL VANAMEES (VÄHEMALT 56)

Tallinna loomaaia ilmselt vanim asukas on harikrokodill Vanamees, kuid seda, kui palju tal aastaid on, ei tea täpselt keegi. Leiman usub, et Vanamees koorus 1963. aastal, ent zoo endine direktor Mati Kaal on intervjuudes arvanud, et kahepaikne võis 30aastane olla juba siis, kui ta 1970ndatel Tallinna jõudis. Pikkust on Vanamehel praegu viie meetri jagu, kuid seegi on hinnang, sest keegi pole teda sentimeetrilindiga mõõta saanud. Igatahes jääb kitsastes oludes sirgunud Vanamehe kasv kõvasti alla võimalikule maksimumile. Lõugki on tal veidi ülespoole kõver kunagisest basseinist, kuhu ta vaid vastu serva surutud koonuga pikutama mahtus.