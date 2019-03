Telesaatest „Kolmeraudne“ üldrahvalikuks teemaks tõusnud HEKDÏK on võrdlemisi uus bänd. Koosnedes kahest põhiliikmest ja DJst (oma isikut nad avaldada ei taha) ilmus nende esimene lugu „Okei“ (töötlus teise kohaliku naisräpparite tandemi Hoax samanimelisest loost) ilmus alles viie kuu eest. Kuu aja eest ilmunud palale „Tasuta wifi“ eelnes HEKDÏKil SoundCloudis vaid kaks pala, „Uu“ ja „Poiss ja preester“, omaette pikantsete tekstidega needki.

Feministlik „Tasuta wifi“ kuulutas Varro Vooglaid rünnakuks enda ja perekonna vastu, lubades ka, et enam ta telesaatesse „Kolmeraudne“ esinema ei lähe. Eelmisel neljapäeval olid nii tüdrukutebänd kui ka Vooglaid seal külalisteks ning kristlike pereväärtuste eest seisev Vooglaid kuulis nende esituses pala, mille peale ta solvus.

Millest on teie lugu „Tasuta wifi“ inspireeritud?

Inspiratsioon tilkus kokku erinevatest ühiskondlikest hoiakutest, mis paraku on küll kogu aeg eksisteerinud, aga just viimasel ajal teatud seltskonna pildile tuleku ning populaarsuse kasvuga „poetagustest õllejoomistest“ prime-time-eetrisse jõudnud. Erinevaid mõttejuppe ­aitas kokku siduda ka aasta alguses toimunud naiste marss ning eriti sellele järgnenud marsi ja selles osalenute tarbetu materdamine.

Peamiselt on teie loole ette heidetud seda, et sõnad puudutavad ka Varro perekonda, tema abikaasat ja lapsi. Miks te nemad mängu tõite?

See, et Varrost on saanud suur kannataja ja tegu on tema peret solvava looga, on tema enda poolt väga osavalt kujundatud konstruktsioon, mida ta siis oma jälgijaskonna mobiliseerimiseks neile ette söötis – mis saaks konservatiivset seltskonda veel rohkem närvi ajada kui „rünnak“ kellegi laste ja perekonna pihta? Kurb näha, et seda ilmselgelt omakasupüüdlikku spinni nii kergelt ka väljaspool ta enda seltskonda alla neelatakse.

Lugu ei ole kohe kindlasti mõeldud rünnaku või mõnitamisena tema laste ega naise suunas. Ja kui see tõesti neile niimoodi on tundunud, siis nende ees me ka vabandame.