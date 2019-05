Tartus on hobukastanid õites. Pinisedes lendab ringi esimene sääsk.

Me ajame oma jutte õhtuhämaruses üheksa-üheteistkümne vahel, sest Katrini päevad on pikad. Seekord on ta hilise tunnini toimetanud Tartu Demokraatliku Võlukooli kohvikus Karlovas, mille sissetulek läheb loodava kooli fondi. Kool avab – loodetavasti – uksed sel sügisel.

Seleta nüüd mulle kui rumalale, mida demokraatlik võlukool endast kujutab!

Selles koolis on noortel suurem võimalus õppimist juhtida ja koolielu puudutavates küsimustes kaasa rääkida. Kas või selles, missugune õpetaja neile tunde annab. Paljudes demokraatlikes koolides alustatakse õppetööd 4aastaselt ja õpitakse 19. eluaastani. Koos õpivad eri vanuses lapsed. Mida suurem vanusevahe, seda parem.

Selliseid koole on maailmas palju?

Euroopas on selliseid koole ligikaudu seitsekümmend, maailmas on neid sadu.

2021. aastal saab saja-aastaseks Summerhilli kool Inglismaal, vanim pidevalt tegutsenud eeskuju. 1968 avati Sudbury Valley School Massachusettsis, Ameerikas.