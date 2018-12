Tänavu müüsid Olympicu aktsiad. Mida oled teinud pärast seda? Eestis oli väga kena suvi.

Suvi oli tõesti super. Eriti suurepärane oli see, et see oli lapsepõlvest alates mu esimene vaba suvi. Sain täiega puhata. Olin enamiku ajast suvekodus, veetsin aega koos pere ja sõpradega ja muidugi käisin omajagu paadiga merel.

Kas elu tundub kuidagi tühjem?

Esialgu ei ole igav hakanud. Tegelikult on veidi omapärane küll, et ei olegi kontorit, kuhu minema peab. Kuid töö projektidega käib ju edasi ja kohtumisi on siiski palju.

Mis sind praegu enim käivitab?

Praegu on ju põnev aeg, saan alustada puhtalt lehelt. Ega siis elu seisma ei jää. See valikuvabadus ongi vist kõige suurem draiver.

Oled õnnelik?

Tervis on korras, perekond on tugev, majanduslikult olen ka nagu enam-vähem kindlustatud. Piinlik oleks kurta.