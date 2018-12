Aastail 2006 kuni 2015 pöörati energeetikamaailm pea peale hüppelise arenguga naftatööstuses, mida vähesed oskasid ette näha. Kui 2006. aasta oli Ühendriikidele madalaim punkt, mil 60 protsenti vajaminevast naftast sisse veeti, siis nüüdseks on Ameerika muutunud naftatööstuses juhtivaks jõuks, jättes varju isegi Saudi Araabia ja Venemaa. 2015. aasta lõpul tõusis USA maailma suurimaks maagaasitootjaks.

See märkimisväärne pööre sai teoks tänu Ameerika ettevõtjatele, kes nuputasid välja, kuidas sundida tihtilugu mitme kilomeetri sügavusel maa sees asuvad kivimid gaasi ja seejärel naftat tootma. Need kivimid, mida kutsutakse kildaks või rahvapäraselt kiltkiviks ja mida varem peeti hermeetilisteks, pandi inimese heaks tööle kahe tehnoloogia abil. Esimene neist on horisontaalpuurimine, kus puur võib horisontaalsuunas läbida rohkem kui kolm kilomeetrit.

USA on üks vähestest riikidest, kus maapõuevarad kuuluvad krunti omavale eraisikule, mitte riigile. Puuraugu rajamiseks tuleb lihtsalt omanikku veenda, et ta maa sulle rendiks.

Teine on hüdrofrakkimine (inglise keeles fracking, tuleneb sõnast frack – lõhe), mille käigus maapinna sisse pumbatakse vett sellise rõhu all, et süsivesinikke sisaldavasse kiltkivisse tekib hulk väikesi lõhesid. Vees sisalduv liiv hoiab need lõhed avatuna ja süsivesinikud saavad välja voolata. Üks frakkimisega tegelev ettevõtja võrdles protsessi koridoride rajamisega büroohoonesse, kus neid varem polnud, ning seejärel seal tuletõrjeõppuse korraldamisega.