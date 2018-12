Veebruaris 2016 helises Manhattanil Wall Street Journali toimetuses ajakirjanik John Carreyroutelefon. Carreyrou on kõva ajakirjanik, kahekordne Pulitzeri preemia võitja. Koos kolleegidega oli ta hiljuti paljastanud, kuidas arstid ja terviselaborid petsid USA maksumaksjatelt libaarvete esitamise teel välja kümneid miljoneid dollareid.

Helistas patoloog Adam Clapper. Carreyrou oli tutvunud Adamiga kaheksa kuud varem, kui palus temalt abi laboriarvetega seotud eripärade selgitamisel.

Nüüd palus abi Adam. Teda huvitas, kas John on lugenud ajakirjas New Yorker ilmunud persoonilugu iduettevõtjast Elizabeth Holmesist ja tema firmast Theranos. Oli küll.

„Pisike tilk muudab kõik“

Elizabeth Holmesi peeti Silicon Valley uueks imelapseks. Tema ettevõte Theranos lubas meditsiinitööstuse pea peale pöörata.

Ainuüksi Ameerika Ühendriikides on vere analüüsimine 100 miljardi dollari äri. Holmes kuulutas, et Theranos on loonud tehnoloogia, mis muudab vereanalüüsid senisest oluliselt valutumaks, odavamaks ja tõhusamaks. Kui muidu tuli analüüside jaoks täita mitu viaali vereproovidega, siis Theranos vajas selleks vaid paari tilka verd inimese näpuotsast. Seda saavutust rõhutas ka Theranose reklaamlause „Üks pisike tilk muudab kõik“.