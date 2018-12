Mida sa äritegemise juures hindad?

Kõige olulisem on iga ettevõtte juures, et seal on pidev kasv ja areng. See tähendab, et sul on kogu aeg midagi uut: uued inimesed, uued kolleegid, uued kliendid, uued tooted.

Ma ei kujutaks ette, et viis aastat järjest me enam ei kasva ja maksimeerime kasumit. Meie inimestel kaoks huvi, klientidel kaoks huvi ja aktsionäridel kaoks huvi.

Kui tihti oled pidanud altkäe­maksuga kokku puutuma? Ma ei pea isegi Eestit silmas, aga mul on raske ette kujutada, et Araabia poolsaarel või Aafrikas äri tehes saab sellest teemast mööda.

Üllatav küll, aga on võimalik sellega kokku puutumata äri teha.

Aga sinult on küsitud?

Loomulikult on küsitud. Koht, kus meie käest on kõige rohkem küsitud, on Nigeeria. Seal tunnevad kõik kedagi, kes tahavad sulle kasulikud olla. Kes tahavad ennast vahele sättida. Me ehitasime kunagi kogu sealse riigirahanduse süsteemi. Täna hoiame seda püsti.