Loen Päevalehest, et „Ansip sai eetrikeelu“. Teie viimased ütlemised praeguse valitsuse kohta vihastasid Jüri Ratast niivõrd, et Toompealt on antud mitteametlik juhis edaspidi Andrus Ansipit Eesti riigi korraldatud üritustele mitte kutsuda. Mis toimub?

Leht kirjutab, aga mina ei tea sellest rohkem. Kummaline muidugi

Püütakse teid vaigistada?

Kuidas muudmoodi seletada, et alati, kui ma midagi kriitilist olen öelnud, on mindud minu persooni kallale. On see siis Enn Eesmaa või Yana Toom või Marika Tuus-Laul või kes iganes, ikka järgneb jutt, et kritiseerija on vale või toon on vale või nagu poleks üldse õigust kritiseerida.

Või et Ansip on Euroopa Komisjoni liige ja kodustel teemadel ei tohiks üldse rääkida. Yana Toom kirjutas kirja Euroopa Komisjoni presidendile, kus kaebas, et Ansip sekkub sisepoliitikasse. President vastas talle, et Euroopas pole kombeks inimestelt sõnaõigust ära võtta.

Kas sama peavad kogema ka teised Euroopa Komisjoni liikmed?

Läti volinikul on täpselt samasugune probleem. Lätis, kui ma ei eksi, oli kaebaja Andrei Mamõkin ja minu peale kaebas Yana Toom. Mõlema ühisnimetaja on „Assadi sõbrad“.