Mart Järvik on hommikune inimene. „Olen aastaid tõusnud hommikul kell kuus. Nüüd on äratus veerand kuus. Magama saan õhtul kell 10-11. Vahel, kui on mõni kirjatöö käsil, läheb üle kesköö ka.“

Ta peabki vara ärkama, sest käib tööle Türilt.

Kui kaua Tallinna sõidate?

Pooleteise tunniga saab kohale.

Ma sõidan mitte Tartu maanteed pidi, vaid Rapla kaudu. Kui sõidan Türilt välja kasvõi mõne minuti enne poolt seitset, siis võin ka alla pooleteise tunni kohale jõuda. Liikluskoormus määrab asja ikka väga kõvasti.

Kõik sõltub Tallinnast: Luigest kuni Pärnu maanteeni. Seal muutub olukord iga minuti ja sekundiga.

Tallinna kolimise ideed ei ole tekkinud?

Ei ole. Ei tule ka! Ma olen maal sündinud, maainimene. Minust ei saa mitte kuidagimoodi linnameest.

Millal Mart Helme ministrikohta pakkus?

See oli peale koalitsiooniläbirääkimiste lõppu ühel kolmapäeva õhtul. Ütles, et on vaja kiiresti rääkida.

Kaua mõtlesite?

Oh. Küsisin paari päeva. Ta ütles, et ei ole nõus.