„Panka“ vaatasid?

Mõnda seeriat vaatasin.

Millise mulje jättis?

Näitlejatöö oli väga hea, aga muu oli selline… (otsib sõnu) …nõrk.

Nostalgiat tekitas?

(Mõtlikult.) Ei, ei tekitanud.

Pani mõtlema, kuidas Hansapanka tegite?

Ei pannud.

Vau! Aga sõpradega arutasid sel teemal?

Natukene. Mind häiris, et sari oli kohati nii küüniline.

„Pank“ oli kirjutatud läbi Tarmo Jüristo silmade. Tema istus Marketsis ja vaatas ekraane. Tegelik pank tegi makseid ja laenas raha, et ehitada saeveskeid, hotelle, piimatööstusi, tekstiilitööstust, trükitööstust, kaubanduskeskusi, automüügisalonge, spaahotelle jne. Pank andis liisinguga raha, et Mati Saar saaks Tulika taksole Volgade asemel uued Opelid osta. Et meil oleks elu nagu „välismaal“.