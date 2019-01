Tiia Ariko peab oma Tartu korteris hollandi ­lambakoera Leand­rat, kääbusšnautserit Notat ja kassi, kelle P-tähega algavat nime ta palub lehes mitte ära trükkida.

Leandrat ja Notat sõidutab ta „pirukakäruks“ kutsutavas autos. Selle küljeakendeta tagakambrisse saab turvaliselt panna koerapuurid ja loomad ei näe sõidu ajal akendest välja: „Liiga palju visuaalset stimuleerimist ei ole hea!“

Kas Ariko koerad on tõupaberitega, uurin. „On, sest nii võib algusest peale eeldada, milline instinktipakett neil välja kujuneb.“

Lemmiklooma peavad ligi pooled Eesti pered. Enamik kasvatab kassi (62%) või koera (38%), 7% peab pisinärilisi, 5% akvaariumikalu, 4% linde ning 2% peab kilpkonna, roomajat või küülikut, näitas mõne aasta tagune Tallinna linna tellitud ­uuring.

Milliste kaebustega „patsiendid“ käitumisnõustaja poole pöörduvad?

Kliinikusse ei tulda tihtipeale mitte siis, kui loom näib kuidagi õnnetu, vaid siis, kui koer segab inimest. Seda, kui koeral on kodus üksi halb olla, ei panda tähele, aga kliinikusse tullakse siis, kui naabrid kaebavad ja asi on juba süvenenud.

Kuidas peremees saab teada, et loomal on üksi halb?

Filmige! Panete telefoni kapi servale! Kui mina võtan uue looma, siis küsin alati naabritelt, kas nad kuulevad midagi. Mulle rääkis naaber, et päeval kuuleb nagu mingit müdinat ja siis haukumist. Ma filmisin ja tuli välja, et mu kass kiusas koeri, mul olid sel ajal kodus kutsikas ja kääbusšnautser. Päeva ajal, kui ma kodunt ära olin, veeres maad mööda koerast ja kassist koosnev pall!

Mis edasi sai?

Kui mind pole, on kääbusšnautser puuris. Tal on seal veekauss ja pehme pesa. Kass ja hollandi lambakoer, kes on vahepeal kutsikast suureks kasvanud, on lahtiselt, sest suuremat koera kass ei kiusa. Koera puuris hoidmine on muidugi vastuoluline teema. Aga mida peaks loom tegema, kui inimest ei ole kodus? Magama! Koer vajab 16–18 tundi und. Näiteks teenistuskoerad võivad olla stressis, sest nad ei saa piisavalt magada.

Milliste murede üle loomapidajad enim kurdavad?

Koertega on tihti probleem selles, et loom on targem kui omanik ja keerab omaniku ümber käpa. Ja klassika on see, et tuleb neiu kliinikusse, kaasas pulsiga käekott...