Mida sa Danske kaasusest arvad?

Väga väsitav. Väga pika mõjuga.

Kas Kopenhaagenis Danske peakontoris teati, mida nende Eesti filiaalis tehakse?

Kui Eesti filiaal oli mingi pool protsenti kogu grupi varadest, aga andis ühel aastal kümme ­protsenti kasumist ning kui mina oleksin sellise grupi juht või nõukogu ­liige, siis mind huvitaks, kust see kasum tuli. Eriti, kui ma saaks teada, et pealekauba tuli see täielikult üksusest, mis pole üldse kooskõlas ülejäänud grupi ega panganduse loogikaga. Aga mina ei ole nemad, ma ei oska öelda.

Raha on liikunud idast läände kogu aeg. Kindlasti sõitis Danske mingitest nurkadest üle, aga üldiselt kedagi ei huvitanud ja 20 aastat oli see äri täiesti okei.

Rahapesule kaasaaitamine on paha. See on fakt. Küll aga olen nõus, et rohkem luubi alla võeti teema siis, kui tekkisid pinged Gruusias ja Ukrainas. Arvan, et järsk teematõstatus on natuke poliitiline. Just tõstatuse ulatus. Kas Euroopas mängib juhtrolli Euroopa või Ameerika, on eraldi küsimus.

Kui ma siit LHV kontori aknast Tallinnale alla vaatan, tulevad meelde need tuhanded kesklinna korterid, mille omanikud on pärit Venemaalt.

Osalt nemad koos soomlastega tõmbasidki kinnisvaraturu pärast kriisi käima. Tõenäoliselt nad praegu siia tulla ei saaks ja kõiki neid maju poleks ehitatud.