Oled ekspert küsimuses, kuidas tehnika – äpid, nutividinad, muud digiteenused – inimesi nii-öelda konksu otsa võtab ning kuidas sealt vabaneda. Kas Eestis on alahinnatud sellega kaasnevaid ohte?

Eestit on juhitud nagu start-up-ettevõtet. Olete hea näide toimiva demokraatliku süsteemi kohta. Riigid, mis ei suuda parandada oma inimeste heaolu, on ka abitud kohandumisel muutustega, sealhulgas uue tehnikaga.

Loomulikult on uuel tehnikal negatiivseid kõrvalnähte. Filosoof Paul Virillo on öelnud, et kui leiutad laeva, leiutad ka laevavraki. Kui leiutad lennuki, leiutad ka lennuõnnetused. Tähtis on kohanemine.

Mõni riik, näiteks USA, ei kohane tehnikaga üldse. Nad peidavad pea liiva alla. Lääne-Euroopas aga lämmatatakse areng uute määrustega. Tarkus seisneb negatiivsete kaasnähtude leevendamises, tõmbamata seejuures kriipsu peale tehnika võludele.

Sa ütled, et meie lemmik-nutitoodetesse on sisse ehitatud konks, mille külge jäädes kujundatakse meile harjumus seda kasutada.

Mõni toode ei peagi harjumuseks saama, näiteks kui ostan endale korra aastas kodukindlustuse. Aga paljud tooted peavad saama harjumuseks, muidu neid poleks olemaski.

Uuringud on näidanud, et kui kõrvaldada Google’i tootelt kaubamärk ja kõrvutada allesjäävat osa näiteks Bingiga (Microsofti otsingu- mootor), ei tee inimesed vahet. Ometi on Google’i turuosa 80 protsenti. Me ei küsi enam endalt, milline on parim otsingumootor. Me teame. Google’i-sugustel firmadel on tohutu konkurentsieelis. Miski muu peale meie harjumuste ei tee Google’it monopoliks.

Slack, Instagram, Snapchat, GitHub jt – kõik tekitavad uusi harjumusi.