Tõsi, oli keerulisi hetki. Esiteks polnud ühtki teist näidet maailmas, et selline projekt võiks töötada. Ehitasime toodet, täpsemalt isikutuvastuse tehnoloogiat n-ö garaažis kaks aastat. Klientidega sel ajal kokku ei puutunud. Me ei teadnud, kas inimestel ikka on meie toodet vaja, ehkki ise uskusime väga.

Monese idee on pakkuda globaalset pangandust, mis toimib nii, et pole vahet, kes sa oled või kust sa tuled (eestlane Londonis või Pariisis või britt Eestis) – Monese kliendina saad nupulevajutusega endale uues riigis luua kohaliku pangakonto, millega käivad kaasas deebetkaart, rahvusvahelised ülekanded jm tooted. Veelgi olulisem – konto avamine käib kahe kuu asemel kahe minutiga. Ja seda turvaliselt ning nutitelefonis.

Jah. Isegi kui meil oli juba midagi ette näidata, ei saanud kõik päris täpselt aru, millest ma rääkisin. Üsna pikka aega ei uskunud enamik inimesi, et asi võiks lendu minna. Oli neid, kes pidasid seda mahavisatud ajaks. Aga ega mulle näkku ei julgetud öelda, et ma hull olen.

Kolmteist aastat hiljem Florida valgel rannaliival puhates meenus Koppelile see ammune lugu. Sama mure kummitab ju veel miljoneid maailmakodanikke, mõtiskles ta. Mis oleks, kui looks mobiilse pangateenuse, mis annab igaühele võimaluse konto avada mis tahes riigis.

2000. aastal kolis Norris Koppel Inglismaale. Ees terendas uus elu tasuva tööga. Ta läks panka ja soovis avada konto, kuid jäi pika ninaga. Inglismaal peab klient konto avamiseks tõestama, et tal on ametlik elukoht, selleks piisab näiteks gaasiarvest. Koppel aga jagas korterit kaaslastega ja ükski teenus polnud tema nimel. Panga silmis oli ta kodutu. Polnud kohalikku pangakontot, millele laekuks palk või millelt tasuda üür.

Meile kehtivad reeglid klientide isikutuvastuse ja raha turvalise hoidmise ning rahapesu tõkestamise kohta täpselt nagu pankadelegi. Me ei pääse kergemini. Oleme isegi rohkem luubi all, peame usalduse võitmise nimel pingutama. Kui pangad meid ei usaldaks, ei saaks me areneda.

Kas teie ettevõtmisega saab tuua paralleeli Bolti (Taxify) „sõidujagamine” vs.taksod? Kuna ütlete, et te pole pank (olgugi et väga sarnane), siis olete pääsenud mõnest kohustustest, mis on pankadel?

PocoPay oli väga vinge ettevõtmine. Monese tegi teisiti seda, et pühendas enne lansseerimist kaks aastat mõtestamisele, millist olulist probleemi aitame lahendada. Oleme oma klientuuri leidnud – aitame sadu tuhandeid, peatselt isegi miljoneid inimesi. Mulle on võõras ainult väiksele koduturule mõelda.

Aja jooksul läks surve pankadele suuremaks. Nad tundsid, et tekib üha uusi finantsasutusi, mis haaravad nende turuosa, tükke nende tooteportfellidest ja et teenuseid osutatakse neist oluliselt paremini. Pankade ülim konservatiivsus ja passiivsus muutus huviks ning paljud pangad soovisid tulla meilt õppima. Siis oli Monese juba turul.

Meil on vaja pankade ja teiste finantsettevõtetega koostööd teha, sest hoiame oma klientide raha eri pankades, eri riikides. Tuleb tunnistada, et ega pangad alguses eriti toru ei tõstnud ega saanud ka väga aru, mida me tahame teha.

Muidugi oli olukordi, kus raha oli vähe. Mitu korda mõtlesin: kas elame selle üle? Nüüd oskame selliseid olukordi pikemalt ette prognoosida ja vältida. Monese on kiiresti liikuval rongil, aga liiprid ja rööpad on seatud õigesti.

Esimese aasta rahastasin ettevõtet oma taskust, ja õnneks polnud kulu väga suur. Raha sain ka sõpradelt ja perekonnalt. See oli piisav summa, et taotleda Suurbritannia finantsteenuste litsents.

Tegin Monese registreerimise läbi. Kõik oli lihtne, kuni viimase sammuna tuli pildistada dokumenti mõlemalt poolelt ja teha endast video. Jäin mõtlema. Oli tunne, nagu võõras inimene oleks mul palunud end paljaks võtta.

Mind paelub ettevõtlus, kuna saan kompida iseenda võimete ja isiksuse ülemisi piire.

Aga kui sa panka lähed, siis pead ju ka dokumenti näitama?

Muidugi! Ma usaldan e-süsteeme, aga kuklas istub manitsus, et oma dokumenti ei tohi pildistada. Nüüd saatsin selle mingi äpi sisse! Aga tõenäoliselt olete selle eest hoolitsenud, et andmed jooksu ei pane?

Jah, turvalisus on üks meie alustala, kulutasime selle arendamisele palju aega. Tihtipeale inimesed guugeldavad meid, sest tekibki tunne, et esitatakse liiga palju küsimusi. Kuid äpi poodides on kümneid tuhandeid inimesi, kes ütlevad, et teenus on turvaline ja et nad on rahul. Meie usaldushinnang on 9/10. Pankadel on see tavaliselt 2–3 punkti kandis.

Kui palju teid internetis seetõttu rünnatakse, et teil on magus amps isiklikke andmeid?

Iga päev. Ilmselt nagu kõiki panku. Meie eelis on, et oleme algusest peale teadnud, et täielikult digitaalset teenust üles ehitades tekivad kõikvõimalikud kurikaelad, kes tahavad meie süsteemidesse sisse murda. Siin on meie eelis võrreldes tavapankadega.

Kas olete avastanud ka mõne kahtlase tehingu, mis võiks olla rahapesukatse?

Jaa, absoluutselt. See on asi, mis juhtub kõikide pankadega maailmas kogu aeg. Küsimus on, kuidas pank sellele reageerib. Meil on ehitatud välja kõikvõimalikud automaatsed masinõppel baseeruvad süsteemid, mis õpivad kasutajate käitumist ja reaalajas uurivad-vaatavad rahavoogusid. Isegi kui on pealtnäha süütud tehingud, kaalub masin, kas esineb kahtlaseid mustreid, mis võivad hiljem viia millegi negatiivseni. Oleme ka pankade rahvusvahelises suhtlusvõrgustikus.

Palun tooge mõni näide?

Iga päev juhtub näiteks sedagi, et inimesed püüavad kontot avada varastatud passiga, esitleda end kellegi teisena.

Miks ei saa Eestis e-residentidele pangakontode loomiseks sarnast süsteemi luua? Küll leiutatakse videokõnesid, küll ostetakse teenust soomlastelt.