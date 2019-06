Kui suur osa Eleringi investeeringutest on tehtud julgeoleku kaalutlustel?

Kui ei ole elektrit, ei ole midagi. Kaudselt on kogu energiataristu arendamine tehtud julgeoleku kaalutlustel.

Pärast mõne aasta tagust remonti värviti teie peahoonega samasse rohelisse tooni ka ümbritsev traataed. Kas see pole raiskamine?

Eleringi peahoone muudeti riigikaitseobjektiks ja see nõudis meilt teistsuguste turvanõuete täitmist. Aed saigi kohe sama värvi majaga ja tegemist pole ülevärvimisega.

Kas sul on endiselt riigisaladuse luba?

Jah, muidugi. Seda tööd teisiti ei tee.

Eesti Energia on hädas, saadab energeetikuid sundpuhkusele. Põhjendab seda muuhulgas Vene odava elektri sissetungiga. Kas Vene elektri müüjale võimaldatakse kohalike müüjate ees olulisi konkurentsieelised?

Eesti-Vene piir on elektrikaubanduseks kinni. Ühtegi eelist Elering Venemaale ei võimalda.

Vastupidi: oleme rakendanud kohalike tootjate kaitseks kõige rangema meetme, sulgenud piiri kaubanduseks, kuigi meil on kaubanduse tarbeks 1000 MW füüsilist võimsust olemas. Kogu Balti riikidesse on Vene elekter tulnud sisse Leedu kaudu. Leedu on seda soovinud.